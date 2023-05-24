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Угорщина єдина не скасувала обмеження агроімпорту з України – ЄК

24 травня 2023, 09:54
Угорщина єдина не скасувала обмеження агроімпорту з України – ЄК
Фото: Getty Images
Угорщина єдина з країн-сусідів України, яка досі зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського ввозу продукції.

Таку заяву зробила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.

Про це пише Укрінформ.

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті, і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила – Угорщина", – заявила Феррер.

28 квітня Єврокомісія погодила з країнами-сусідами України пакет заходів, який мав виконуватися після того, як держави скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України.

Також цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в Польщі, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії.

"Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", – сказала речниця ЄК.

На питання журналістів про те, чи отримала Єврокомісія лист від кількох країн-членів, які висловлюють протест проти виділення допомоги 5-ти країнам, речниця підтвердила, що Єврокомісія отримала таке звернення.

УгорщинаЄврокомісіяЄК

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