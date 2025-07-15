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Угорщина ініціює санкції ЄС проти України

15 липня 2025, 21:07
Угорщина ініціює санкції ЄС проти України
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Будапешт розкручує тему з нібито загибеллю у ТЦК громадянина України угорського походження.

16 липня Угорщина офіційно ініціює запровадження санкцій проти українських військових керівників і посадових осіб.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Telex.
 
Угорська сторона наполягає на тому, що у ТЦК під час мобілізації загинув угорець.
 
Сіярто повідомив, що санкції мають бути спрямовані проти осіб, "які несуть відповідальність за побиття до смерті угорця" в Україні. Міністр також зіслався на нещодавній звіт комісара Ради Європи з прав людини, в якому, за його словами, описано випадки порушення прав під час мобілізації в Україні.
 
Міністр додав, що угорська сторона найближчим часом представить документ щодо санкцій. Натомість розкритикував санкції проти росії і додав, що нових обмежувальних заходів проти рф поки не ухвалили.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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