Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги Орбана на виборах – Петер Мадяр

Угорський опозиційний політик і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу у разі перемоги партії прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідас" на майбутніх виборах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політик.

Мадяр зазначив, що "Фідес" вже запропонувала створити коаліцію іншій правій партії "Наша Батьківщина". І це може призвести до того, що Будапешт вийде з ЄС. Водночас Мадяр наголосив, що така пропозиція від Орбана є фактично виданням "Фідес", що вона не здатна виграти вибори самотужки.

"Вчора керівництво партії "Фідес" вже зробило відкриту пропозицію про створення коаліції партії "Наша Батьківщина". Така коаліція означатиме вихід Угорщини з Європейського Союзу. Ставки на парламентських виборах 12 квітня надзвичайно високі. Це також буде референдум щодо того, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи "Фідеш" і "Наша Батьківщина" остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу росії. 18 днів. Зараз ми не маємо права на помилку!", – заявив Мадяр.