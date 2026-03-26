Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги Орбана на виборах – Петер Мадяр

26 березня 2026, 15:55
Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги Орбана на виборах – Петер Мадяр
Фото: Getty Images
Угорський опозиційний політик також наголосив на важливості майбутніх виборів в країні.
Угорський опозиційний політик і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу у разі перемоги партії прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідас" на майбутніх виборах.
 
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політик.
 
Мадяр зазначив, що "Фідес" вже запропонувала створити коаліцію іншій правій партії "Наша Батьківщина". І це може призвести до того, що Будапешт вийде з ЄС. Водночас Мадяр наголосив, що така пропозиція від Орбана є фактично виданням "Фідес", що вона не здатна виграти вибори самотужки.
 
"Вчора керівництво партії "Фідес" вже зробило відкриту пропозицію про створення коаліції партії "Наша Батьківщина". Така коаліція означатиме вихід Угорщини з Європейського Союзу. Ставки на парламентських виборах 12 квітня надзвичайно високі. Це також буде референдум щодо того, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи "Фідеш" і "Наша Батьківщина" остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу росії. 18 днів. Зараз ми не маємо права на помилку!", – заявив Мадяр.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється