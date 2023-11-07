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Угорщина накладе вето на перспективу ЄС України – ЗМІ

07 листопада 2023, 17:13
Угорщина накладе вето на перспективу ЄС України – ЗМІ
Фото: Getty Images
Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що поки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти, Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Про це пише угорський NOS.

"Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", - сказав він.  

Директор додав, що більш жорсткий мовний закон все змінив.

На питання , чи Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, Балаш Орбан сказав: 

"Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена", – сказав Орбан.

Йдеться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує усі меншини, не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою. 

І діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні, занепокоєні в Угорщині.

"Ми не можемо з цим змиритися", - заявив Балаш Орбан.

За його словами, позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу.

Угорщина не лише вставляє палки в колеса Україні. 

Так, Парламент Угорщини також відмовився ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

 

УгорщинаУкраїнавступ ЄС

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