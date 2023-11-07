Угорщина накладе вето на перспективу ЄС України – ЗМІ
Про це пише угорський NOS.
"Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", - сказав він.
Директор додав, що більш жорсткий мовний закон все змінив.
На питання , чи Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, Балаш Орбан сказав:
"Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена", – сказав Орбан.
Йдеться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує усі меншини, не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.
І діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні, занепокоєні в Угорщині.
"Ми не можемо з цим змиритися", - заявив Балаш Орбан.
За його словами, позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу.
Угорщина не лише вставляє палки в колеса Україні.
Так, Парламент Угорщини також відмовився ратифікувати вступ Швеції до НАТО.