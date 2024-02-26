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Угорщина нарешті ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО

26 лютого 2024, 18:53
Угорщина нарешті ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО
Фото: Getty Images
Рішення підтримали 188 депутатів.

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє видання Telex.

За відповідне рішення проголосували 188 депутатів, шестеро виступили проти.

Цей результат привітала опозиція.

Слідкували за голосуванням посол США у Будапешті Девід Пресман і посол Швеції Діана Мадунич.

Нагадаємо, що Угорщина була останньою державою, яку довелося переконувати. Будапешт образився за те, що Швеція його критикувала за відхід від демократії. 17 лютого Віктор Орбан з приводу ратифікації вступу Швеції до НАТО сказав, що "наша суперечка зі Швецією добігає кінця" і що "спільно з прем'єр-міністром Швеції ми зробили важливі кроки для відновлення довіри". 

УгорщинаШвеціяНАТОвійна в Україніросія окупанти

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