Угорщина назвала допомогу НАТО Україні "божевільним планом" і виступила проти – Reuters

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн.

Угорщина не братиме участі в "божевільній місії" НАТО з надання допомоги Україні.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, пише Reuters.

У квітні союзники по НАТО домовилися почати планування довгострокової військової підтримки України, створивши фонд у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів).

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд країни раніше виступав проти цього плану.

"Угорщина залишиться осторонь від божевільної місії НАТО, незважаючи на тиск", - заявив він на заході у Лондоні.