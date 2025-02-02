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ПОЛІТИКА

Угорщина назвала ще умову для подальших санкцій ЄС проти росії

02 лютого 2025, 09:54
Угорщина назвала ще умову для подальших санкцій ЄС проти росії
Фото: Getty Images
В уряді Орбана вважають, що ЄС має бути дуже обережним, ухвалюючи нові санкції проти росії.

Угорщина погодиться на подальші санкції ЄС проти росії лише після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр європейських справ Угорщини Янош Бока, якого цитує N-TV.

Відповідну заяву угорський міністр зробив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag. Янош Бока є одним із найближчих довірених осіб прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

В уряді Орбана вважають, що ЄС має бути дуже обережним, ухвалюючи нові санкції проти росії. За словами Бока, країни-члени ЄС мають досягти згоди з новою адміністрацією Трампа щодо значення та змісту нового пакету санкцій.

"Без такої угоди уряд Угорщини не бачить підстав для подальших санкційних рішень", - заявив угорський міністр.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина нібито отримала від ЄС "гарантію" щодо відновлення транзиту через Україну та пригрозив блокувати наступне продовження санкцій, якщо цього не станеться.

Угорщинавійнасанкціі проти росії

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