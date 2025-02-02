Угорщина назвала ще умову для подальших санкцій ЄС проти росії

В уряді Орбана вважають, що ЄС має бути дуже обережним, ухвалюючи нові санкції проти росії.

Угорщина погодиться на подальші санкції ЄС проти росії лише після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр європейських справ Угорщини Янош Бока, якого цитує N-TV.

Відповідну заяву угорський міністр зробив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag. Янош Бока є одним із найближчих довірених осіб прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

В уряді Орбана вважають, що ЄС має бути дуже обережним, ухвалюючи нові санкції проти росії. За словами Бока, країни-члени ЄС мають досягти згоди з новою адміністрацією Трампа щодо значення та змісту нового пакету санкцій.

"Без такої угоди уряд Угорщини не бачить підстав для подальших санкційних рішень", - заявив угорський міністр.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина нібито отримала від ЄС "гарантію" щодо відновлення транзиту через Україну та пригрозив блокувати наступне продовження санкцій, якщо цього не станеться.