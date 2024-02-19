Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій проти росії – Сіярто

У січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету антиросійських санкцій.

Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, оскільки для цього більше немає причин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", – розповів глава угорського МЗС.

Він також зазначив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну "має стати приводом", щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.

Нагадаємо, ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету антиросійських санкцій.

Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Новий, 13-й пакет санкцій щодо росії через військову агресію проти України, який нині обговорюють Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, може включати обмежувальні заходи стосовно майже двох сотень осіб та компаній.