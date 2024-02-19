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ПОЛІТИКА

Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій проти росії – Сіярто

19 лютого 2024, 20:54
Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій проти росії – Сіярто
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
У січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету антиросійських санкцій.

Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, оскільки для цього більше немає причин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", – розповів глава угорського МЗС.

Він також зазначив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну "має стати приводом", щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.

Нагадаємо, ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету антиросійських санкцій.

Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Новий, 13-й пакет санкцій щодо росії через військову агресію проти України, який нині обговорюють Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, може включати обмежувальні заходи стосовно майже двох сотень осіб та компаній.

Угорщинасанкціі проти росії

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