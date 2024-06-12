Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України – Столтенберг
Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони.
Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.
Генсек НАТО уточнив, що Угорщина не буде блокувати дії союзників з української інтеграції до альянсу, а НАТО у відповідь схвалює таку відсторонену позицію Угорщини.
Під час чергового саміту Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг очікує схвалення лідируючої ролі НАТО в наданні допомоги у сфері безпеки Україні, а також вважає, що буде схвалено рішення про запровадження довгострокової фінансової програми підтримки України, насамперед у забезпеченні зброєю та наданні іншої воєнної підтримки.