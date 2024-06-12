Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України – Столтенберг

Водносчас, Угорщина не надасть жодних ресурсів для української оборони.

Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Генсек НАТО уточнив, що Угорщина не буде блокувати дії союзників з української інтеграції до альянсу, а НАТО у відповідь схвалює таку відсторонену позицію Угорщини.

Під час чергового саміту Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг очікує схвалення лідируючої ролі НАТО в наданні допомоги у сфері безпеки Україні, а також вважає, що буде схвалено рішення про запровадження довгострокової фінансової програми підтримки України, насамперед у забезпеченні зброєю та наданні іншої воєнної підтримки.