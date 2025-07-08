Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС – Стефанішина
08 липня 2025, 12:33
Стефанішина відзначила, що у липні у Раді ЄС почала головувати Данія, й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани.
В основоположних документах Європейського союзу немає позицій, які б дозволили Угорщині заблокувати фактичне відкриття переговорів з Україною про її вступ у ЄС.
Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Факти ICTV".
Стефанішина зазначила, що в липні в Раді ЄС почала головувати Данія й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани. За її словами, була зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського, прем'єрки Данії і двох президентів європейських інституцій.
На пряме запитання журналіста, чи потрібне одностайне рішення всіх 27 членів ЄС для того, щоб розпочати переговори з Україною, вона підтвердила, шо "достатньо 26 без Угорщини". Віцепрем'єрка наголосила, що "на сьогодні жодне з основних положень до документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно".
Стефанішина уточнила, що блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера з Україною стало поштовхом для переосмислення в ЄС.
"Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського союзу через блокування, став поштовхом для аналізу й пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ні договір про створення Європейського союзу, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення. Одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків", – пояснила віцепрем'єрка.
У зв'язку із цим зараз, додала Стефанішина, треба провести комунікаційну й політичну роботу з державами-членами. Вона зазначила, що в цьому контексті "Данія налаштована достатньо радикально", оскільки відстоює "чистоту процедур" і "справедливість".