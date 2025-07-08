Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС – Стефанішина

Стефанішина відзначила, що у липні у Раді ЄС почала головувати Данія, й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани.

В основоположних документах Європейського союзу немає позицій, які б дозволили Угорщині заблокувати фактичне відкриття переговорів з Україною про її вступ у ЄС.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Факти ICTV".

Стефанішина зазначила, що в липні в Раді ЄС почала головувати Данія й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани. За її словами, була зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського, прем'єрки Данії і двох президентів європейських інституцій.