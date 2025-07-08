Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС – Стефанішина

08 липня 2025, 12:33
Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС – Стефанішина
Стефанішина відзначила, що у липні у Раді ЄС почала головувати Данія, й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани.
В основоположних документах Європейського союзу немає позицій, які б дозволили Угорщині заблокувати фактичне відкриття переговорів з Україною про її вступ у ЄС.
 
Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Факти ICTV".
 
Стефанішина зазначила, що в липні в Раді ЄС почала головувати Данія й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани.  За її словами, була зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського, прем'єрки Данії і двох президентів європейських інституцій.
 
На пряме запитання журналіста, чи потрібне одностайне рішення всіх 27 членів ЄС для того, щоб розпочати переговори з Україною, вона підтвердила, шо "достатньо 26 без Угорщини". Віцепрем'єрка наголосила, що "на сьогодні жодне з основних положень до документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно".
 
Стефанішина уточнила, що блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера з Україною стало поштовхом для переосмислення в ЄС.
 
"Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського союзу через блокування, став поштовхом для аналізу й пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ні договір про створення Європейського союзу, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення. Одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків", – пояснила віцепрем'єрка.
 
У зв'язку із цим зараз, додала Стефанішина, треба провести комунікаційну й політичну роботу з державами-членами. Вона зазначила, що в цьому контексті "Данія налаштована достатньо радикально", оскільки відстоює "чистоту процедур" і "справедливість".

 

війна в Українівступ в ЄСросія окупанти

Останні матеріали

Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 липня 2025, 09:14
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється