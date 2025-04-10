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Угорщина не підтримала мита ЄС проти США

10 квітня 2025, 09:35
Угорщина не підтримала мита ЄС проти США
Фото: Getty Images
Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що єдиним шляхом до врегулювання ситуації з тарифами США є переговори, а не відплата

Угорщина не підтримала запровадження мит на американські товари у відповідь на тарифи США на імпорт сталі й алюмінію з Євросоюзу.

Про це у соціальній мережі Х заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. 

"Європейська правда" з посиланням на високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності, повідомила, що Угорщина єдина з держав – членів Євросоюзу не підтримала введення тарифів на американські товари. 
 
Водночас, за даними Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW), Угорщина є однією з країн, які найбільше постраждають від тарифів США на імпорт автомобілів. Експерти прогнозують "зниження загального експорту на 0,31%", що відчутно позначиться на угорській автомобільній промисловості.
Угорщинамитавійна в Україніросія окупанти

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