Угорщина не підтримала мита ЄС проти США

Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що єдиним шляхом до врегулювання ситуації з тарифами США є переговори, а не відплата

Угорщина не підтримала запровадження мит на американські товари у відповідь на тарифи США на імпорт сталі й алюмінію з Євросоюзу.

Про це у соціальній мережі Х заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Європейська правда" з посиланням на високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності, повідомила , що Угорщина єдина з держав – членів Євросоюзу не підтримала введення тарифів на американські товари.