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Угорщина не підтримує вступ України до ЄС

30 листопада 2023, 21:55
Угорщина не підтримує вступ України до ЄС
Фото: Главком
Уряд Угорщини також чекає, який закон прийме Україна стосовно нацменшин.

Навіть на думку Єврокомісії Україна не виконала умови переговорів про вступ до ЄС.

Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє Magyar Hirlap.

Він зазначив, що наразі немає цифр щодо того, що означатиме вступ України до Євросоюзу. Тому Угорщина ні в якому разі не може сприяти прийняттю рішення про переговори щодо вступ України до ЄС.

Також в угорському уряді заявили, що чекають того, який закон прийме Україна стосовно нацменшин. 

Що  стосується війни росії проти України, в уряді Угорщини наголосили, що відповідальність росії не підлягає сумніву, але чи розумно вчинили Україна чи країни Заходу в попередні роки - інше питання.

Також Угорщина вважає, що пропозиції реформи ЄС непотрібні і, ймовірно, не будуть проголосовані.

війна в Україніросія окупантиУгорищнавступ в ЄС

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