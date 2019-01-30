Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Угорщина не приєднається до євроскептичного блоку, очолюваного Італією

"Угорщина не бере участі в цій співпраці в кампанії до Європарламенту"
Партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" не приєднається до євроскептичного альянсу, очолюваного Італією, перед травневими виборами до Європарламенту, незважаючи на спільну з віце-прем'єром Італії Маттео Сальвіні антиіммігрантську позицію.
Угорщина не приєднається до євроскептичного блоку, очолюваного Італією Фото: Getty Images

Про це заявив держсекретар Угорщини у справах ЄС Саболч Такач, повідомляє Reuters.

"Тут немає прихованого порядку денного. Єдине, що ці два політики, пан Сальвіні та пан Орбан, мають дуже схожий, якщо не ідентичний, підхід до вирішення міграційних проблем", - сказав Такач.

До групи ультраправих ЄП "Європа націй і свобод" належать французьке "Національне зібрання" Марін Ле Пен, австрійська Партія свободи, "Ліга" Сальвіні. Він веде переговори з польською владною партією "Право і справедливість" (PiS) про її приєднання до групи. Сальвіні переконав приєднатися також голландську ультраправу Партію свободи (PVV).

"І PiS в Польщі, і "Ліга" в Італії не є членами ЄНП, тоді як "Фідес" є членом ЄНП. Це дуже чітко визначає наше місце і нашу позицію", - сказав Такач, - "Угорщина не бере участі в цій співпраці в кампанії до Європарламенту".

Такач також заявив, що Угорщина твердо підтримала кандидатуру Манфреда Вебера як наступного президента Європейської комісії.

Нагадаємо, що президент Угорщини Янош Адер підписав закон про зміни до трудового законодавства, які передбачають збільшення максимальної кількості понаднормових годин на рік з 250 теперішніх до 400.

Протестувальники намагаються протистояти змінам трудового кодексу, які вони вважають "рабським законом".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2019 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.