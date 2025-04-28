Угорщина не відмовиться від зв'язків з Китаєм попри відносини зі США

Угорщина не бачить на горизонті американських інвестицій, які б витіснили китайські, заявив міністр економіки країни Мартон Надь.

Угорщина не скорочуватиме свої економічні зв'язки з Китаєм, заявив міністр економіки країни Мартон Надь.

Видання зазначає, що це є найчіткішою ознакою того, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не піддасться тиску США щодо дистанціювання від Пекіна.

Угорщина не бачить на горизонті американських інвестицій, які б витіснили китайські, заявив журналістам Надь. Однією з перешкод є те, що Сполучені Штати ще не домовилися про нову податкову угоду з Будапештом, яку попередня адміністрація Джо Байдена розірвала з країною-членом Європейського Союзу.

“Ми не бачимо інвестиційного потенціалу з боку США, який би був на рівні з Китаєм. У нас дуже прагматична позиція”, ‒ сказав міністр.