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Угорщина не відмовиться від зв'язків з Китаєм попри відносини зі США

28 квітня 2025, 15:55
Угорщина не відмовиться від зв'язків з Китаєм попри відносини зі США
Фото: Getty Images
Угорщина не бачить на горизонті американських інвестицій, які б витіснили китайські, заявив міністр економіки країни Мартон Надь.
Угорщина не скорочуватиме свої економічні зв'язки з Китаєм, заявив міністр економіки країни Мартон Надь.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Видання зазначає, що це є найчіткішою ознакою того, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не піддасться тиску США щодо дистанціювання від Пекіна.
 
Угорщина не бачить на горизонті американських інвестицій, які б витіснили китайські, заявив журналістам Надь. Однією з перешкод є те, що Сполучені Штати ще не домовилися про нову податкову угоду з Будапештом, яку попередня адміністрація Джо Байдена розірвала з країною-членом Європейського Союзу.
 
Ми не бачимо інвестиційного потенціалу з боку США, який би був на рівні з Китаєм. У нас дуже прагматична позиція”, ‒ сказав міністр.
 
Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Угорщину, щоб вона зменшила свою залежність від Китаю після того, як азійська країна стала ключовим партнером Будапешта в галузі електромобілів, а також у телекомунікаціях. 
 
Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, у п'ятницю закликав Угорщину та інші східноєвропейські країни, що мають зв'язки з Китаєм, обрати США своїм основним економічним партнером.
 
В Угорщині уряд Віктора Орбана звинувачують у незаконному наданні понад мільярда євро субсидій проурядовим ЗМІ, що посилює занепокоєння щодо використання державної підтримки для зміцнення влади угорського лідера.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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