Угорщина оскаржить передачу Україні надходжень від заморожених російських активів – Сіярто

Угорщина оскаржить передачу Україні надходжень від заморожених в Європейському Союзі російських активів.

Він підтвердив, що ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України.

За словами Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

Як сказав дипломат, "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

Сіярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Євросоюзу.