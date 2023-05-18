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Угорщина підтримує всі мирні плани, але потрібен перший крок – Орбан

18 травня 2023, 20:45
Угорщина підтримує всі мирні плани, але потрібен перший крок – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Віктор Орбан на засіданні CDI також говорив про першочергову важливість припинення вогню в Україні та політичну ситуацію в Європі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує всі мирні плани, тому що невідомо, який з них врешті-решт буде успішним, але якщо не зробити перший крок, то миру не досягти.

Про це Орбан заявив, відповідаючи на запитання хорватських і словенських журналістів з нагоди засідання правління Християнсько-демократичного інтернаціоналу (CDI-IDC), повідомляє Magyar Nemzet.

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що існує два погляди на майбутнє війни в Україні, один з яких говорить про те, що є спосіб вирішити конфлікт військовим шляхом, а інший – про те, що такої можливості немає, а тому необхідне припинення вогню і мирні переговори.

На думку Орбана, досі не з'ясована навіть справжня природа конфлікту: на думку одних, в Україні відбувається "посередницька війна", а інші говорять про справжню війну між сторонами.

"Ніхто не знає, який мирний план матиме шанси на успіх, саме тому Угорщина підтримує всі ініціативи. Україна є нашим сусідом, де проживає угорська меншина, і війна також забрала життя угорців. Конфлікт є особистою національною втратою не лише для України, але й для Угорщини", – підкреслив угорський прем'єр-міністр.

Говорячи про блокування Європейського фонду миру, Орбан підкреслив, що фонд спочатку був створений для європейської безпеки, а не через війну в Україні.

"Метою фонду є зміцнення безпеки в усій Європі, але поки що гроші йдуть в першу чергу на підтримку України. На думку Угорщини, необхідно з'ясувати, чи продовжує фонд служити своїм початковим цілям, загальноєвропейській безпеці, чи перетворюється на засіб військової підтримки України, і тому Будапешт блокує подальші виплати", – пояснив прем'єр-міністр Угорщини.

Орбанвійна в Україніросія окупантимирний план

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