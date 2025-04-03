Угорщина підтвердила намір вийти з МКС
03 квітня 2025, 12:57
Фото: Getty Images
Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни
Уряд Угорщини, сьогодні, 3 квітня, ініціює вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки організація "відійшла від своєї первісної мети".
Про це з посиланням на керівника апарату угорського прем’єра Гергелі Гульяса, якого цитує Index.
За словами Гульяса, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом організація стала "політичним органом", а обвинувачення в бік голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу є "найсумнішим тому прикладом".
Зокрема він додав, що Угорщина нібито перебуває в унікальній ситуації, оскільки її парламент ніколи не проголошував статуту МКС, у зв'язку з чим країна не є частиною його законодавства. Через це, нібито, Будапешт не зобов'язаний арештовувати когось на підставі виданого організацією ордера.
Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни.
Як пояснив Гульяс, Угорщина опинилася в особливій ситуації, оскільки, на відміну від інших країн-членів МКС, парламент ніколи не оприлюднював статут суду, тому він не є частиною внутрішнього законодавства.
"Тому наша чітка правова позиція полягає в тому, що ніхто не може бути заарештований на підставі Статуту МКС в Угорщині, а також не може бути розпочато жодного провадження проти будь-кого", - зазначив Гульяс.