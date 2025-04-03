Угорщина підтвердила намір вийти з МКС

Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни

Уряд Угорщини, сьогодні, 3 квітня, ініціює вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки організація "відійшла від своєї первісної мети".

Про це з посиланням на керівника апарату угорського прем’єра Гергелі Гульяса, якого цитує Index.

За словами Гульяса, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом організація стала "політичним органом", а обвинувачення в бік голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу є "найсумнішим тому прикладом".

Зокрема він додав, що Угорщина нібито перебуває в унікальній ситуації, оскільки її парламент ніколи не проголошував статуту МКС, у зв'язку з чим країна не є частиною його законодавства. Через це, нібито, Будапешт не зобов'язаний арештовувати когось на підставі виданого організацією ордера.