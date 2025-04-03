Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина підтвердила намір вийти з МКС

03 квітня 2025, 12:57
Угорщина підтвердила намір вийти з МКС
Фото: Getty Images
Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни
Уряд Угорщини, сьогодні, 3 квітня, ініціює вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки організація "відійшла від своєї первісної мети".
 
Про це з посиланням на керівника апарату угорського прем’єра Гергелі Гульяса, якого цитує Index.
 
За словами Гульяса, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом організація стала "політичним органом", а обвинувачення в бік голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу є "найсумнішим тому прикладом".
 
Зокрема він додав, що Угорщина нібито перебуває в унікальній ситуації, оскільки її парламент ніколи не проголошував статуту МКС, у зв'язку з чим країна не є частиною його законодавства. Через це, нібито, Будапешт не зобов'язаний арештовувати когось на підставі виданого організацією ордера.
 
Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни.
 
Як пояснив Гульяс, Угорщина опинилася в особливій ситуації, оскільки, на відміну від інших країн-членів МКС, парламент ніколи не оприлюднював статут суду, тому він не є частиною внутрішнього законодавства. 
 
ому наша чітка правова позиція полягає в тому, що ніхто не може бути заарештований на підставі Статуту МКС в Угорщині, а також не може бути розпочато жодного провадження проти будь-кого", - зазначив Гульяс.

 

УгорщинаМКСвійна в Україні

Останні матеріали

Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється