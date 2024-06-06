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Угорщина підтвердила участь у Саміті миру

06 червня 2024, 13:49
Угорщина підтвердила участь у Саміті миру
Фото: з відкритих джерел
До Швейцарії поїде голова МЗС Сіярто.

Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країна буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ.

Про це йдеться у заяві голови МЗС Петера Сіярто.

"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному. Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", - сказав він.

Водночас Сіярто висловився і про відсутність представників росії на заході.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", - сказав він.

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. 

Угорщинавійна в Українісаміт мируросія-агресор

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