Угорщина: Підвищення Україною плати за транзит спричинило зростання цін на пальне

В уряді натякають, що інфляція через Україну падає повільніше, ніж планувалося.

В угорському уряді заявили, що підвищення Україною плати за транзит російської нафти сприяло зростанню цін на паливо, що додало до значення інфляції 0,5%.

Про це повідомляє Reuters.

"Є деякі тривожні ознаки, які в основному пов'язані з вищими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати паливо в п'ять разів дорожче трубопроводом через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить усім критеріям та рекомендаціям", – заявив 13 вересня на брифінгу для ЗМІ Ґерґелі Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана, .

За його словами, Угорщина платила Україні в 3,5 рази більше, ніж базовий рівень (який він не уточнив) і це безпосередньо вплинуло на угорські ціни на паливо.

Нагадаємо, що з 1 серпня почали діяти нові тарифи за послуги з транспортування російської нафти територією України: у напрямку Будковце (Словаччина) – 21 євро за тонну, у напрямку Фенешлітке (Угорщина) – також 21 євро. "Укртранснафта" аргументувала необхідність зростання тарифів витратами, що пов'язані із пошкодженнями енергетичної інфраструктури України, а також зростанням витрат на організацію умов праці й охорону об'єктів.

Річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% в серпні, але виявилася трохи вищою за очікування. Вона сягнула піку понад 25% у першому кварталі та вдарила по споживанню, оскільки реальна заробітна плата в цьому році впала, незважаючи на значне підвищення зарплат. Влада Угорщини очікує, що інфляція впаде до однозначного показника до кінця цього року, ймовірно, в листопаді, дещо пізніше, ніж очікувалося раніше, заявив Гуляш.