Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду

02 квітня 2025, 14:41
Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду
Фото: Getty Images
Розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Дональда Трампа як президента США.

Угорщина збирається оголосити про вихід з Міжнародного кримінального суду.

Про це, за інформацією угорської редакції Free Europe.

Про це сказав міністр юстиції Бенсе Тузсон на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі.

Якщо Угорщина відмовиться від членства в Міжнародному кримінальному суді, то спочатку уряд має подати до Національних зборів пропозицію про відкликання. Якщо більшість її підтримає, Кабмін офіційно ініціює відкликання. Процес може тривати до року.

Розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Дональда Трампа як президента США. З того моменту уряд чекав дій Трампа стосовно суду. І коли він заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал".

Сьогодні, 2 квітня, до Угорщини має приїхати ізраїльський премʼєр, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду й ратифікувала його. Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження. Тому Будапешт не збирається виконувати ордер на арешт Нетаньягу.

МКСВіктор ОрбанУгорищинаБеньямін Нетаньягу

Останні матеріали

Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється