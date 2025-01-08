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Угорщина почала погрожувати Україні щодо закриття транзиту російської нафти

08 січня 2025, 18:35
Угорщина почала погрожувати Україні щодо закриття транзиту російської нафти
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Сійярто натякає на майбутній вступ України до ЄС та голосування за євроінтеграцію.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту російської нафти. 
 
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
 
Сійярто заявив, що  МЗС України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України щодо припинення газового транзиту через територію України під час воєнного стану.
 
"Ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки", – пише Сійярто.
 
Реальність, за словами угорського міністра, полягає у тому, що вступ до ЄС потребує одностайного схвалення всіх країн-членів.
 
Права полягають у тому, що кожна країна має суверенне право вибирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв. А обов'язки у тому, що країна, яка прагне вступити до ЄС, повинна сприяти енергетичній безпеці ЄС, забезпечуючи транзитні маршрути.
 
"Закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – додає глава угорського МЗС.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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