Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС

Балаш Орбан вважає, що Україна утискає угорську нацменшину, тож Угорщина погрожує заблокувати вступ нашої країни до ЄС.

Політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан заявив, що Угорщина може заблокувати подальші кроки на шляху вступу України до ЄС, зокрема через "утиски" угорської нацменшини. У Єврокомісії зазначили, що Україні необхідно досягти більшого прогресу в цьому питанні.

Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу із Брюсселю.

Відповідаючи на питання журналістів, речниця Єврокомісії Ана Пізонеро зазначила, що влітку єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку для України. Під час усного звіту були зазначені питання, над якими ще варто попрацювати.

"Очевидно, що в деяких сферах є прогрес. В інших сферах необхідно досягти більшого прогресу, в тому числі коли мова йде про меншини. Необхідно також дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії, яку ми поважаємо,"

– сказала речниця Єврокомісії.

За її словами, зараз Єврокомісія працює над звітами про прогрес виконання рекомендацій країнами-кандидатами. Офіційна оцінка очікується в жовтні.

Зазначимо, Балаш Орбан назвав позицію України щодо угорської нацменшини "абсолютно неприйнятною". За його словами, уряд Угорщини не буде підтримувати процес розширення ЄС, поки ця проблема не буде вирішена.