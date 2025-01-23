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Угорщина пообіцяла Словаччині допомогти з поставками російського газу

23 січня 2025, 18:32
Угорщина пообіцяла Словаччині допомогти з поставками російського газу
Фото: afp.com
Сійярто назвав рішення Києва про заборону прокачування газу з рф неприпустимим
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що для забезпечення енергетичної безпеки Словаччини можна було б постачати певні обсяги російського газу, які надходять до Угорщини через трубопровід "Турецький потік" та його відгалуження в Болгарії та Сербії.
 
Про це він розповів на пресконференції після зустрічі в Будапешті з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром,  його цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.
 
"Ми досі готові в повному обсязі використовувати наші транзитні можливості для забезпечення енергопостачання Словаччини", – сказав глава угорського МЗС.
 
Сійярто нагадав, що у 2024 році року Угорщина отримала через "Турецький потік" 7,6 млрд куб. м газу, тоді як потужність цього газопроводу та його продовження в північному напрямку складає 8,5 млрд куб. м. Таким чином, пояснив міністр, залишається резерв близько 900 млн куб. м. Водночас Угорщина та Словаччина збільшать потужність трубопроводу між двома країнами саме на такий розмір. Глава МЗС вважає, що це дозволить забезпечити енергетичну безпеку Словаччини, яка припинила отримувати російський газ через Україну, пише агентство.
 
Сійярто назвав рішення Києва про заборону транспортування газу країни-агресора Росії неприпустимим та додав, що це "становить загрозу енергетичній безпеці регіону".
 
"Неприпустимо, що кандидат на вступ до Європейського Союзу створює проблеми з енергопостачанням для членів ЄС", – цитує міністра ЗМІ.
війна в Україніросія окупантисіярто

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