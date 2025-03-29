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ПОЛІТИКА

Угорщина поширює дезінформацію про Україну перед опитуванням щодо ЄС

29 березня 2025, 20:45
Угорщина поширює дезінформацію про Україну перед опитуванням щодо ЄС
Фото: Getty Images
Україна до війни нібито була осередком організованої злочинності, що, на думку угорського уряду, створює ризик потрапляння зброї в чужі руки після вступу країни до ЄС.

Уряд Угорщини попередив своїх громадян про "опитування" щодо членства України в ЄС. Однак разом з питаннями було поширено маніпулятивні "контраргументи", які містять відверту брехню.

Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

"Незабаром угорці отримають свої пакети документів для голосування щодо членства України в ЄС. У цьому документі наведено короткий огляд 7 ключових ризиків вступу - питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення", - повідомив Ковач.

Першим стоїть "фінансовий ризик". За даними з опитування, Угорщина нібито стане нетто-донором, а кошти ЄС надходитимуть в Україну. Ба більше, йдеться про те, що Брюссель прагнутиме спільних запозичень, що призведе до боргового навантаження на Угорщину.

В другому "ризику" наголошується, нібито вступ України до ЄС може призвести до того, що угорські фермери втратять субсидії, оскільки кошти ЄС будуть перенаправлені на підтримку українського сільського господарства.

Також піднімається питання про можливу загрозу для якості харчових продуктів, оскільки в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що нібито ставить під сумнів безпеку продуктів на європейському ринку.

Також підкреслюється, що Україна до війни нібито була осередком організованої злочинності, що, на думку угорського уряду, створює ризик потрапляння зброї в чужі руки після вступу країни до ЄС.

Крім того, піднято питання про загрозу для ринку праці, вказуючи, що дешева робоча сила з України може знизити заробітні плати, а також вплинути на робочі місця та пенсії.

В опитуванні також зазначається, нібито в Україні відсутня обов'язкова вакцинація, що може створювати загрозу для здоров'я населення Європи в умовах відкритих кордонів.

Окрім того, підкреслюється, що швидкий вступ України до ЄС нібито поставить під загрозу виплати так званої 13-місячної пенсії, що вже є предметом обговорення в Угорщині.

ЄСУгорщинавійнадезінформація

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