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Угорщина продовжить видавати українцям посвідки на проживання

18 червня 2024, 16:53
Угорщина продовжить видавати українцям посвідки на проживання
Фото: Getty Images
Це пов'язано із введенням надзвичайного стану в країні.
Уряд Угорщини видав указ, за яким українці зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в країні триває надзвичайний стан та впродовж півроку після його закінчення.
 
Про це йдеться в указі угорського уряду. 
 
Такий указ визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час надзвичайного стану, який запроваджений в Угорщині. Тому під час оформлення посвідки на проживання закордонний паспорт українця, який втратив дійсність, вважається актуальним. Водночас така норма не поширена на процедури отримання громадянства Угорщини.
 
Відомо, що вперше надзвичайний стан в Угорщині було оголошено 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, він діяв до червня 2022 року. 
 
Проте вже у травні 2022 року уряд країни знову запровадив режим надзвичайного стану через повномасштабне вторгнення рф в Україні і регулярно його продовжував, востаннє таке рішення було прийнято у квітні 2024 року. 
Угорщинабіженцівійна в Україніросія окупанти

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