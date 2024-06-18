Угорщина продовжить видавати українцям посвідки на проживання

Це пов'язано із введенням надзвичайного стану в країні.

Уряд Угорщини видав указ, за яким українці зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в країні триває надзвичайний стан та впродовж півроку після його закінчення.

Про це йдеться в указі угорського уряду.

Такий указ визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час надзвичайного стану, який запроваджений в Угорщині. Тому під час оформлення посвідки на проживання закордонний паспорт українця, який втратив дійсність, вважається актуальним. Водночас така норма не поширена на процедури отримання громадянства Угорщини.

Відомо, що вперше надзвичайний стан в Угорщині було оголошено 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, він діяв до червня 2022 року.

Проте вже у травні 2022 року уряд країни знову запровадив режим надзвичайного стану через повномасштабне вторгнення рф в Україні і регулярно його продовжував, востаннє таке рішення було прийнято у квітні 2024 року.