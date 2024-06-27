Угорщина проти обрання фон дер Ляєн на другий термін
27 червня 2024, 21:07
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Орбан заявив, що коаліція, сформована у Європарламенті, є "коаліцією брехні та обману".
Угорщина не може підтримати продовження мандату Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.
Про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.
"Верховенство права, важлива європейська цінність, було використано політично та на партійній основі проти Угорщини”, - написав він.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що коаліція, сформована у Європарламенті, є "коаліцією брехні та обману". Він підкреслив, що угода була укладена на основі партійної лінії, а не програм, результатів чи планів на майбутнє.
"Це відверте захоплення влади, і у нас немає причин підтримувати таке зловживання владою", - сказав Орбан.
Повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії та інші рішення щодо розподілу місць у виконавчому органі ЄС не сподобалися прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні. Політикиня поскаржилася на процес під час виступу у своєму національному парламенті.
Країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду голови Єврокомісії.