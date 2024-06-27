Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина проти обрання фон дер Ляєн на другий термін

27 червня 2024, 21:07
Угорщина проти обрання фон дер Ляєн на другий термін
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Орбан заявив, що коаліція, сформована у Європарламенті, є "коаліцією брехні та обману".
Угорщина не може підтримати продовження мандату Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.
 
Про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.
 
"Верховенство права, важлива європейська цінність, було використано політично та на партійній основі проти Угорщини”, - написав він.
 
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що коаліція, сформована у Європарламенті, є "коаліцією брехні та обману". Він підкреслив, що угода була укладена на основі партійної лінії, а не програм, результатів чи планів на майбутнє.
 
"Це відверте захоплення влади, і у нас немає причин підтримувати таке зловживання владою", - сказав Орбан.
 
Повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії та інші рішення щодо розподілу місць у виконавчому органі ЄС не сподобалися прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні. Політикиня поскаржилася на процес під час виступу у своєму національному парламенті.
 
Країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду голови Єврокомісії. 

 

Угорщинавійна в УкраїніФон дер Ляєнросія окупанти

Останні матеріали

Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до
Політика
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 12:10
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2024, 09:46
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Технології
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 00:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється