Угорщина проти обрання фон дер Ляєн на другий термін

Орбан заявив, що коаліція, сформована у Європарламенті, є "коаліцією брехні та обману".

Угорщина не може підтримати продовження мандату Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.

Про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

"Верховенство права, важлива європейська цінність, було використано політично та на партійній основі проти Угорщини”, - написав він.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що коаліція, сформована у Європарламенті, є "коаліцією брехні та обману". Він підкреслив, що угода була укладена на основі партійної лінії, а не програм, результатів чи планів на майбутнє.