Угорщина проти виділення €20 млрд на оборонні потреби Україні – Politico

Будапешт вкотре вдається до шантажу.

Угорщина виступила проти плану Євросоюзу з військової підтримки України на 20 млрд євро.

Про це пише Politico.

Зокрема, офіційний Будапешт таким способом намагається змусити Україну прибрати угорський банк зі списку "спонсорів війни".

Відповідний план ЄС пропонував щороку виділяти щонайменше 5 млрд євро на покриття витрат країн Євросоюзу на купівлю та пожертвування зброї для України і навчання українських військ. Програма була розрахована на наступні чотири роки.

У четвер, 20 липня, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, вказаний план був на початку денному. Однак, Угорщина заявила, що буде противником створення такого фонду, поки Україна не видалить угорський банк OTP зі свого списку"спонсорів війни".

Перед тим глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не виділить більше грошей для Європейського фонду миру ЄС. При цьому назву фонду він назвав іронічною і додав, що його Брюссель використовує для субсидування поставок зброї в Україну.

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань EPF, доки не буде вирішено OTP", – сказав Сіярто.