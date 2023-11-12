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ПОЛІТИКА

Угорщина проведе опитування серед громадян щодо підтримки членства України в ЄС

12 листопада 2023, 17:48
Угорщина проведе опитування серед громадян щодо підтримки членства України в ЄС
Фото: Getty Images
На відеоанонсі майбутніх консультацій Менцер запитав, чи вважають громадяни Угорщини, що місце України в Європейському союзі.

Угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

Про це заявив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, повідомляє Alfahir.

На відеоанонсі майбутніх консультацій Менцер запитав, чи вважають громадяни Угорщини, що місце України в Європейському союзі.

Подальший його текст, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій. Після перегляду цього відео "хороший виборець" урядової партії чітко знатиме, що саме є "правильною" відповіддю на питання уряду.

"Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну" - додав держсекретар.

Тим самим він припустив, що членство в ЄС означатиме якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни

Однак правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з росією.

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