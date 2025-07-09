Угорщина розглядає Одесу як шлях до енергетичної незалежності від росії

Нафтопровід Одеса — Броди був побудований у 1996—2001роках між містами Одеса і містом Броди у Львівській області, де приєднанний до нафтогону "Дружба".

Угорська нафтова компанія Mol, яку критикують за збереження сильної залежності від російських енергоносіїв, вважає трубопровід з українського порту Одеса найкращим варіантом для диверсифікації.

Про це пише Bloomberg.

Компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу Одеса-Броди, який проходить від українського чорноморського порту до кордону з Польщею, що дозволить їй отримувати морські поставки від ряду світових виробників, сказав Сабольч Пал Сабо, старший віце-президент Mol.

Потім потоки можуть бути спрямовані до Угорщини через південну гілку трубопроводу Дружба, яка зараз транспортує російську нафту до країни і з'єднується з Одеським трубопроводом поблизу українсько-польського кордону.

"Одеський трубопровід означатиме доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню", — сказав Сабо. — "Цей трубопровід забезпечить безпеку поставок у регіоні, ЄС та Україні".

Хоча Угорщина була звільнена від заборони Європейського Союзу на російську нафту в 2022 році, що дозволило цій країні, яка не має виходу до моря, продовжувати отримувати російську нафту через Дружбу, вона перебуває під тиском з метою поступового припинення цих поставок на тлі зусиль ЄС припинити імпорт енергоносіїв з росії до 2027 року, пише Bloomberg.

"Підключення до української інфраструктури буде непростим, оскільки Одеса часто була мішенню російських ракетних атак, а трубопровід, який наразі не працює, вимагатиме величезних інвестицій", — йдеться в публікації. — "Чорне море навколо узбережжя України також сильно заміноване з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році".

Mol зараз модернізує свої потужності, щоб мати змогу переробляти нафту не із рф, що, за її оцінками, коштуватиме близько $500 мільйонів.

Наразі компанія покладається на поставки сирої нафти через Адріатичне море як єдину альтернативу російській нафті. Але вона звинуватила хорватського оператора трубопроводів Janaf у завищенні цін за її використання.

Сабо з Mol також поставив під сумнів здатність Janaf транспортувати достатні обсяги для Угорщини після припинення імпорту російської сирої нафти, посилаючись на нещодавні випробування потужності трубопроводу.

Нафтопровід Одеса — Броди був побудований у 1996—2001роках між містами Одеса і містом Броди у Львівській області, де приєднанний до нафтогону "Дружба". Його експлуатаційна довжина складає 674 км, а проєктна потужність — 14,5 млн тонн нафти на рік.