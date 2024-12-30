Угорщина ризикує втратити понад мільярд євро через порушення принципів ЄС

Угорщина стане першою країною-членом ЄС, яка безповоротно втратить фінансування в рамках "механізму обумовленості", запровадженого для захисту бюджету ЄС від порушень принципів верховенства права.

Угорщина може втратити понад 1 мільярд євро з фондів згуртованості ЄС у вівторок, коли спливає термін, відведений їй для застосування засобів правового захисту в суперечці з Брюсселем щодо верховенства права.

Про це повідомляє TVP Info.

Угорщина стане першою країною-членом ЄС, яка безповоротно втратить фінансування в рамках "механізму обумовленості", запровадженого для захисту бюджету ЄС від порушень принципів верховенства права.

У грудні 2022 року ЄС вирішив призупинити виплату Угорщині близько 6,3 млрд євро, щоб захистити бюджет блоку від порушень верховенства права, які, за словами Брюсселя, впливають на "державні закупівлі, ефективність прокурорських дій і боротьбу з корупцією в Угорщині".

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила польському державному інформаційному агентству PAP, що виплата Угорщині більше половини коштів з фондів згуртованості була обумовлена вимогами Європейської Ради.

1,04 мільярда євро, які наразі мають бути урізані, є першим траншем із загальної суми. Втрата є безповоротною, і Будапешт не має права подавати апеляцію, заявила Анна-Кайса Ітконен.

Гроші, які можуть бути втрачені, є зобов'язаннями, датованими 2022 роком, а це означає, що Угорщина не отримає відшкодування за інвестиції, які вона здійснила тоді в рамках політики згуртованості ЄС.

Уряд Віктора Орбана може втратити ще 1,1 мільярда євро наприкінці 2025 року, якщо продовжуватиме кидати виклик Брюсселю. За цією сумою підуть подальші втрати до кінця поточного фінансового періоду в 2026 році, якщо Будапешт не вживе заходів, яких від нього вимагають.