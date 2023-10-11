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ПОЛІТИКА

Угорщина скасувала заборону на імпорт цукру з України

11 жовтня 2023, 16:57
Угорщина скасувала заборону на імпорт цукру з України
Фото:unian.ua
Рішення набуло чинності 10 жовтня.

Уряд Угорщини скасував заборону на імпорт тростинного та бурякового цукру з України.

Про це повідомляє угорське видання Agroinform.

Постанова уряду Угорщини, до якої були внесені зміни, стосується транспортування деяких сільськогосподарських продуктів з України після 15 вересня. Мова йде про перелік із 24 найменувань українських агротоварів.

Угорські ЗМІ зазначають, що скасування заборони на ввезення українського цукру може бути повязане із серйозним неврожаєм цукрових буряків в Угорщині цього року. 

Зазначимо, що з 5 червня до 15 вересня урядом України було введено обмеження на експорт цукру задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.

Згодом незначний виняток було зроблено на експорт цукру до Румунії, де внаслідок зупинки українського експорту утворився дефіцит.

Нагадаємо, Угорщина навесні ввела тимчасову заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції, в тому числі  мед, вино, хліб, цукор, низку м’ясних і овочевих продуктів.

Єврокомісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину), які були впроваджені у травні 2023 року.

імпортУгорщинацукор

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