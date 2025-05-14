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ПОЛІТИКА

Угорщина та Словаччина раптово схвалили санкції проти росії

14 травня 2025, 15:36
Угорщина та Словаччина раптово схвалили санкції проти росії
Новий пакет санкцій буде офіційно схвалено міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 травня.

Посли країн-членів ЄС сьогодні, 14 травня, погодили новий пакет обмежувальних заходів щодо росії, оскільки Євросоюз продовжує посилювати тиск на москву напередодні мирних переговорів між кремлем та українськими чиновниками завтра. 17-й пакет санкцій — передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів для високопоставлених російських політичних та бізнес-чиновників.

До санкцій також входять заборони на експорт хімікатів, що використовуються для виробництва зброї, торговельні обмеження для десятків компаній, причетних до обходу санкцій, а також включення до списків майже 200 суден так званого "тіньового флоту" росії, що експортують нафту в обхід західного цінового обмеження.  

Про це пише Euractiv.

Дипломати ЄС повідомили, що Угорщина і Словаччина — дві найбільш проросійські країни ЄС, які залишаються сильно залежними від імпорту російської енергії, підтримали пакет через його відносну слабкість.

Тим часом Швеція та Фінляндія заявили, що пакет має бути схвалений їхніми національними парламентами. За словами дипломатів, обидві країни, ймовірно, підтримають заходи й повністю виступають за подальші санкції проти Москви.

Міністри фінансів Швеції та Литви відкрито закликали до ухвалення 18-го пакета санкцій після того, як росія проігнорувала крайній термін ЄС у понеділок щодо 30-денного припинення вогню.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс також заявив, що Брюссель "готовий і надалі чинити тиск на агресора — росію — як шляхом нових санкцій, так і шляхом більш жорсткого виконання вже чинних обмежувальних заходів", якщо мирна угода не буде досягнута.

УгорщинавійнаСловаччинасанкціі проти росії

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