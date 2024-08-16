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ПОЛІТИКА

Угорщина ухвалила нову антикорупційну стратегію для розблокування коштів ЄС

16 серпня 2024, 15:41
Угорщина ухвалила нову антикорупційну стратегію для розблокування коштів ЄС
Фото: Getty Images
Євросоюз "утримує" близько 20 мільярдів євро, призначених для Угорщини, через проблеми країни з хабарництвом і верховенством права за часів Орбана.

Уряд Угорщини, не розкриваючи деталей, заявив про схвалення нової антикорупційної стратегії в межах зусиль, спрямованих на розблокування фінансування з важливих фондів Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з рішенням, підписаним угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і опублікованим в офіційному віснику пізно ввечері в четвер, 15 серпня, уряд схвалив заходи щодо боротьби з шахрайством і хабарництвом, пов'язаними з фінансуванням від ЄС. Заходи будуть опубліковані на офіційному сайті, хоча в уряді Угорщини не назвали конкретного терміну публікації.

ЄС "утримує" близько 20 мільярдів євро (22 мільярди доларів) фінансування, призначеного для Угорщини, через проблеми Будапешта з хабарництвом і верховенством права за часів правління Орбана. Згідно з останнім щорічним дослідженням антикорупційної організації Transparency International, Угорщина є найбільш корумпованою країною в ЄС.

УгорщинаЄвросоюзОрбан

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