Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти росії – Politico
27 січня 2025, 10:31
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Угоду про продовження санкцій буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС
Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти російської федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".
Про це повідомляє Politico.
Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що кремль не отримає від цього вигоди. Водночас Туреччина готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм".
"Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості. Це також обмежило б США з погляду варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі", – наголосив він.
Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.