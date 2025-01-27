Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти росії – Politico

Угоду про продовження санкцій буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти російської федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

Про це повідомляє Politico.

Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що кремль не отримає від цього вигоди. Водночас Туреччина готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.