Угорщина в понеділок може розглянути заявку Швеції на членство в НАТО

Планується, що парламент знову збереться на звичайну сесію після зимових канікул наприкінці лютого.

Парламент Угорщини збереться в понеділок на прохання опозиційних партій і ратифікація заявки Швеції на вступ до НАТО, як очікується, стоятиме на порядку денному.

Про це повідомляє Reuters.

"Але неясно, чи візьмуть участь у позачерговому засіданні депутати правлячої партії "Фідес", які мають переважну більшість у парламенті", - йдеться у матеріалі.

Тому питання ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО залежить від правлячої партії.

Раніше глава адміністрації Віктора Орбана заявив, що законодавці від партії "Фідес" хотіли б побачити "кроки Швеції щодо зміцнення довіри", перш ніж вони зможуть схвалити її заявку на вступ до НАТО. Що це були за кроки, він не уточнив.

Планується, що парламент знову збереться на звичайну сесію після зимових канікул наприкінці лютого.

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі. Проте, голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, а 25 січня турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган схвалив цю ратифікацію.

До цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

Вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити в НАТО разом із Фінляндією, але Гельсінкі вступили в блок у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.