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Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо України

17 травня 2024, 16:11
Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо України
Фото: з вільних джерел
Будапешт наклав вето на резолюцію Ради Європи щодо миру в Україні, пояснююючи це тим, що не була врахована позиція росії.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав на Facebook- сторінці.

"Після виключення росіян з Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена", - йдеться в дописі. 

Сійярто додав, зо замість фантазування про ядерну війну нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом.

Глава МЗС Угорщини наклав вето на резолюцію, яка визнає формулу миру, запропоновану Україною і за його словами, повинні бути врховані інші "мирні плани".

"Це неприпустимо для нас. Інші теж пропонували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", - сказав угорський політик. 

Нагадаємо, що саме Угорщина блокувала рішення ЄС щодо євроінтеграції України.

 

УгорщинаветоРади Європи

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