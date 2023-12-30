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ПОЛІТИКА

Угорщина відмовила Україні в екстрадиції росіянина, підозрюваного в убивстві Аміни Окуєвої

30 грудня 2023, 16:19
Угорщина відмовила Україні в екстрадиції росіянина, підозрюваного в убивстві Аміни Окуєвої
Фото: Аміна Окуєва / Facebook
Зараз уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін переховується в Угорщині.

Угорщина відмовилася видати Україні росіянина Ігора Редькіна, підозрюваного в убивстві доброволиці Аміни Окуєвої.

Про це очільник Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов повідомив "Радіо Свобода".

Зараз уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін переховується в Угорщині. Нєбитов заявив, що українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом щодо Редькіна, але отримала відмову — причиною нібито стала війна в Україні.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічницею якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ минулого року.

На Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва здійснювали замах двічі. 1 червня 2017 року кілер, який представився французьким журналістом, запросив подружжя на зустріч і відкрив стрілянину по них в автомобілі. Кілер отримав кілька куль у відповідь, а подружжя госпіталізували.

30 жовтня 2017 року Осмаєва й Окуєву розстріляли з автоматів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. По авто стріляли з кущів. Осмаєв отримав поранення, а Окуєва загинула.

аміна окуєваУгорщина

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