Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що країна не буде тренувати українських військових на своїй території

Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що країна не буде тренувати українських військових на своїй території. Про це він написав у Facebook.

"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали «ні». Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", – написав Менцер.

Коментарі під публікацією очікувано були на пітримку такої заяви.

"Ми за мир. Нехай нарешті настане мир. Ми проти війни. Гроші украінським нацистам теж не треба давати. Чому треба щось віддавати клятим українцям", - написали прості угорці.

Раніше, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прибічник путіна, вкотре виступив проти допомоги ЄС Україні.