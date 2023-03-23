Угорщина відмовилася заарештовувати путіна, якщо той в'їде в країну – Reuters

Угорщина не заарештовуватиме президента росії володимира путіна, якщо той в'їде в країну.

Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, яким було створено Міжнародний кримінальний суд (МКС), який видав ордер на арешт, звинувативши путіна у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У заяві МКС говорилося, що є розумні підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність.

На запитання, чи путін заарештують, якщо він приїде до Угорщини, Гуляш заявив на брифінгу, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента росії", - сказав Гуляш.

Він також сказав, що уряд Угорщини "не сформував позицію" щодо ордера на арешт, виданий путіну.

"Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - додав Гуляш.

путін - лише третій чинний президент, якому МКС видав ордер на арешт. Ордер означає, що його можуть заарештувати та відправити до Гааги, якщо він поїде до будь-якої з країн-членів МКС.