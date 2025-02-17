Угорщина відреагувала на саміт у Парижі – Bloomberg

Сіярто заявив, що саміт хоче перешкодити досягненню угоди щодо миру в Україні.

Саміт європейських лідерів у Парижі, який відбувається 17 лютого, має на меті "перешкодити досягненню угоди щодо миру в Україні".

Про це, за інформацією видання Bloomberg, під час візиту до Астани заявив міністра закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Сьогодні в Парижі ми бачимо зібрання провійськових, антитрампівських, розчарованих європейських лідерів, які хочуть перешкодити досягненню угоди щодо миру в Україні. Натомість ми підтримуємо зусилля Дональда Трампа та переговори між США та росією", - сказав Сіярто.

Угорський дипломат підкреслив, що Будапешт вважає політику Трампа щодо прямих переговорів з російським диктатором путіним більш перспективною.

"Звернення США до росії підтверджує давню політику Угорщини щодо збереження відкритих каналів зв’язку для уряду в москві", - додав Сійярто.