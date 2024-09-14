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ПОЛІТИКА

Угорщина використовує бойкот міністерської зустрічі ЄС для підсилення своїх позицій

14 вересня 2024, 14:26
Угорщина використовує бойкот міністерської зустрічі ЄС для підсилення своїх позицій
Фото: Getty Images
На зустрічі були присутні тільки шість міністрів з 27.

"Бойкотування" зустрічі міністрів фінансів ЄС у Будапешті зробило Угорщину лише сильнішою, заявив міністр фінансів країни Міхай Варга.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи в Будапешті після зустрічі в п'ятницю, 13 вересня, Варга сказав, що "довгий список учасників" свідчить про те, що “новий каральний стимул Брюсселя в цьому випадку спрацював на користь угорського головування”.

На зустрічі в п'ятницю були присутні лише шість міністрів з 27, включаючи самого Варгу.

Однак міжнародні організації відправили високопоставлених представників, зокрема, були присутні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва й генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Маттіас Корман.

Варга сказав, що участь ключових фінансових інституцій, таких як МВФ та ОЕСР, зробила зустріч “успішною в усіх аспектах”. Він додав, що “попри ідею бойкоту, всі держави-члени були представлені”.

"Ми завжди казали, що санкції часто працюють навпаки", - заявив Варга.

МВФ опинився під критикою з боку країн ЄС через свій план щодо місії в рф: дев'ять міністрів фінансів заявили, що це "безсумнівно буде використано російським режимом у пропагандистських цілях".

Георгієва не взяла участі у пресконференції після зустрічі міністрів. Відповідаючи на запитання про критику на адресу МВФ, Варга сказав, що "деякі країни" порушили це питання, але Георгієва дала “розумне пояснення ситуації”, зазначивши, що візит до москви відповідає правилам МВФ.

Відповідаючи на запитання про план Єврокомісії використати прибутки від заморожених російських активів для підтримки кредиту Україні, який був представлений послам у Брюсселі, Варга сказав, що це не обговорювалося під час міністерської зустрічі в Будапешті, але, за його словами, Будапешт "має іншу думку" щодо постачання зброї Києву.  

Окрема зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті в п'ятницю вранці також була майже скасована, а голова Єврогрупи Паскаль Донохью на пресконференції дистанціювався від зустрічі, організованої Угорщиною.

"Єврогрупа - це інша політична інституція. Причина, з якої відбулася ця зустріч Єврогрупи, полягає в тому, що робота єврозони повинна продовжуватися", - сказав Донохью.

УгорщинаЄвросоюз

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