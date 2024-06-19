Угорщина використовує гасло Трампа під час головування в ЄС – Politico

Будапешт оприлюднив свої пріоритети.

Угорщина представила гасло "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again), яке стане девізом її майбутнього шестимісячного головування в Раді ЄС — періоду, коли угорські дипломати головуватимуть на важливих зустрічах у Брюсселі та формуватимуть політичний порядок денний Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico.

"Зробімо Америку великою знову" (Make America Great Again) було гаслом передвиборчої кампанії Дональда Трампа, коли він успішно балотувався на посаду президента США в 2016 році. Колишній американський лідер Трамп прагне повернутися до Білого дому на президентських виборах, які відбудуться в Штатах у листопаді — в середині головування Угорщини в Раді ЄС.

"Це посилання на активне президентство. Це фактично демонструє очікування, що разом ми повинні бути сильнішими, ніж поодинці, але нам слід дозволити залишатися тими, ким ми є, коли ми збираємося разом. Воно також відображає ідею, що Європа здатна стати незалежним глобальним гравцем у світі, що трансформується”, - заявив угорський міністр у справах ЄС Янош Бока.

Журналісти на прес-конференції поставили запитання про відлуння улюбленого вислову Трампа в новому гаслі Угорщини. Бока відповів, що через гасло “не має виникати відчуття дежавю”.

"Я не знаю, чи Дональд Трамп коли-небудь хотів зробити Європу знову великою", - заявив угорський міністр.

Він також пояснив, що Угорщина використає своє головування для запровадження нової конкурентної, "орієнтованої на фермерів" сільськогосподарської політики, а також для "більш ефективного захисту зовнішніх кордонів, управління першопричинами міграції та вдосконалення ефективнішої політики повернення".

Водночас, продовжив міністр, будуть докладені активні зусилля для просування процесу розширення ЄС.

"Ми хочемо зробити суттєві кроки щодо Молдови, Грузії та України", - сказав він.

Втім, існують побоювання, що Будапешт прагне підірвати або уповільнити процес вступу Києва до Союзу, особливо на тлі антиукраїнської риторики угорського прем'єра Віктора Орбана.

На запитання DW про те, якої лінії варто очікувати щодо рф, яка веде війну проти України, а також у сфері допомоги Києву, представник Угорщини відповів, що Будапешт буде уважно стежити за розвитком подій, включаючи до порядку денного всі необхідні аспекти в міру потреби..

Як зазначає DW, серед перелічених пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не звучало. Однак було названо такі сфери, як конкурентоспроможність ЄС, економічні зв'язки з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, а також співробітництво у сфері закупівлі зброї.

Країна, яка головує в Раді ЄС на ротаційній основі, має бути нейтральним посередником і відкладати свої національні інтереси задля ухвалення спільного законодавства. Європейські політики, однак, побоюються, що Будапешт використає цю позицію на свою користь, прагнучи досягти зближення з рф у ключових сферах політики.