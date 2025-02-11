Угорщина вимагає від України пояснень щодо "наклепницької кампанії" проти Будапешта

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва.

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва з вимогою до української влади пояснити ситуацію щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини.

Про це угорський дипломат заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook у вівторок, передає Hirado.

Модьор зазначив, що звернеться до українського керівництва для роз'яснень з приводу кампанії, яку угорські спецслужби вважають націленою проти Будапешта і нібито підтримувану Україною. За його словами, уряд Угорщини захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього втручання, оскільки інтереси Угорщини є для нього найважливішими.

Також нагадаємо, що минулого тижня лідер фракції угорської партії "Фідес" Мате Кочиш повідомив, що Україна, за даними угорських спецслужб, нібито розгорнула кампанію для очорнення прем'єр-міністра Віктора Орбана. За його словами, метою цієї кампанії є підрив міжнародного іміджу Орбана та ускладнення здатності Угорщини захищати свої інтереси.

Кочиш додав, що Україна витратила значні кошти на операцію, в рамках якої активно збирається інформація та поширюються фейкові новини. Модьор, у свою чергу, заявив, що якщо Київ дійсно підтримує дії, спрямовані на дискредитацію угорського уряду, це можна розглядати як удар у спину для держави, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення росії.

"Таке грубе зовнішнє втручання у внутрішню політику Угорщини не може залишитися без відповіді. Моя мета в Києві — вимагати пояснень від українського керівництва, а у разі їх відсутності — повідомити про можливу реакцію Угорщини", — підсумував Модьор.