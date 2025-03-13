Угорщина вимагає виключення російського бізнесмена Фрідмана із санкційного списку Євросоюзу

Угорщина погрожуює заблокувати продовження санкцій проти двох тисяч росіян.

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать бізнесмена Михайла Фрідмана.

Про це пише FT з посиланням на джерела. Будапешт вже неодноразово блокував або затримував санкційні заходи ЄС проти росії.

Таку вимогу, за даними чотирьох джерел FT, висунув посол Угорщини в ЄС перед зустріччю послів Євросоюзу в Брюсселі 13 березня. Зусилля Угорщини щодо виключення Фрідмана із санкцій, за даними трьох співрозмовників FT, підтримуються Люксембургом.

Персональні санкції ЄС щодо росіян, які, як вважається, підтримали війну в Україні, продовжуються кожні півроку, і черговий термін їх продовження настане в суботу, 15 березня. Рішення про продовження мають погодити всі 27 членів Євросоюзу.

За даними FT, спочатку Угорщина запитувала виняток для восьми осіб (про це також писав Reuters), серед яких були мільярдер Алішер Усманов і партнер Фрідмана Петро Авен. Проєкт «Система» з посиланням на джерела також називав колишнього власника «Уралхима» Дмитра Мазепіна і міністра спорту росії Михайла Дегтярьова. Однак зараз Будапешт зняв деякі з цих вимог, повідомили три джерела FT, не уточнюючи, які саме.

Фрідман на запит про коментар не відповів.

ЄС запровадив персональні санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року. У рішенні вказані дві підстави – підтримка дій рф і фінансове сприяння політиці Кремля щодо агресії проти України.

У межах обмежень усі рахунки Фрідмана в європейських банках заморозили. Крім того, він позбувся права вʼїжджати в ЄС і отримувати звідти будь-які активи.