Угорщина вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку ЄС

Будапешт не вперше вимагає виключити деяких осіб з санаційних списків Європи.

Влада Угорщини вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти росії, який Єврокомісія передала країнам-членам Європейського союзу для внесення пропозицій.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він у твіттері.

Відомо, що дана особа з запропонованих — начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.

Будапешт не вперше вимагає виключити деяких осіб з санаційних списків Європи. Зокрема, раніше Угорщина ставала на захист деяких російських олігархів, серед яких Алішер Усманов, Петро Авен та Віктор Рашніков.