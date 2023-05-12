Угорщина вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку ЄС
Влада Угорщини вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти росії, який Єврокомісія передала країнам-членам Європейського союзу для внесення пропозицій.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він у твіттері.
Відомо, що дана особа з запропонованих — начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.
Будапешт не вперше вимагає виключити деяких осіб з санаційних списків Європи. Зокрема, раніше Угорщина ставала на захист деяких російських олігархів, серед яких Алішер Усманов, Петро Авен та Віктор Рашніков.