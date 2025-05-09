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Угорщина вислала двох українських дипломатів, яких звинуватили у "шпигунстві"

09 травня 2025, 17:05
Угорщина вислала двох українських дипломатів, яких звинуватили у
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Також міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну в тому, що вона поширює "антиугорську пропаганду"
Угорщина вислала двох українських дипломатів через звинувачення у "шпигунстві".
 
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час свого відеозвернення.
 
"Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Відповідне рішення і нота були вручені послу України в Будапешті тут, у МЗС, в останні кілька хвилин", - підкреслив він.
 
Міністр зазначив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення стає все сильнішою антиугорська пропагада. А причиною теперішньої "наклепницької кампанії проти угорців" є такою самою, як і попередніх, а саме через те, що Угорщина не хоче надавати зброю Україні. 
 
За його словами, його країна "не може терпіти наклепницьку кампанію проти угорців".
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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