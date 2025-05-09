Угорщина вислала двох українських дипломатів, яких звинуватили у "шпигунстві"

Також міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну в тому, що вона поширює "антиугорську пропаганду"

Угорщина вислала двох українських дипломатів через звинувачення у "шпигунстві".

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час свого відеозвернення.

"Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Відповідне рішення і нота були вручені послу України в Будапешті тут, у МЗС, в останні кілька хвилин", - підкреслив він.

Міністр зазначив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення стає все сильнішою антиугорська пропагада. А причиною теперішньої "наклепницької кампанії проти угорців" є такою самою, як і попередніх, а саме через те, що Угорщина не хоче надавати зброю Україні.

За його словами, його країна "не може терпіти наклепницьку кампанію проти угорців".