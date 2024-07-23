Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина виставила Україні ультиматум через зупинений транзит нафти

23 липня 2024, 17:11
Угорщина виставила Україні ультиматум через зупинений транзит нафти
Фото: з відкритих джерел
Будапешт блокуватиме виділення 6,5 мільярдів євро на озброєння для України, передбачених Фондом миру ЄС.
Угорщина блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься доти, доки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину.
 
Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто в інтерв’ю ATV Hírado.
 
Він наголосив, що в угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною чітко зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС. Сіярто вважає, що Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.
 
"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за поставки зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити поставки нафти "Лукойлу" через Україну", – заявив угорський дипломат. 
війна в Україніросія окупантиУгорщинанафта

Останні матеріали

Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється