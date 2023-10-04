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Угорщина виступає за розділення пакету допомоги Україні від ЄС – Bloomberg

04 жовтня 2023, 08:57
Угорщина виступає за розділення пакету допомоги Україні від ЄС – Bloomberg
Фото: Главком
Йдеться, що минулого тижня Угорщина повідомила державам-членам ЄС, що для України на даному етапі буде достатньо 25 млрд євро, замість 50.

Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро на дві частини, а не схвалювати виділення всіх коштів відразу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Будапешт вважає, що Європейському Союзу варто оцінити свою допомогу посередині періоду 2024-2027 років, коли допомогу має бути розподілено, вирішивши тоді, коли саме виділити решту коштів, залежно від потреб нашої держави.

Bloomberg зауважує, що усупереч широкому консенсусу в ЄС стосовно продовження допомоги Україні, дружній до кремля уряд Угорщини регулярно намагається заблокувати виділення коштів.

Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт з травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

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