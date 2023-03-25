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Угорщина виступила проти вступу України до ЄС

25 березня 2023, 16:44
Угорщина виступила проти вступу України до ЄС
Фото: Главком
Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив,що "угорські школи в Україні опинились у небезпеці".

Відтепер Угорщина вже відкрито заявляє, що не підтримуватиме вступ України до ЄС, допоки "угорські школи на Закарпатті опинились у небезпеці". Раніше в уряді Орбана щодо цього обмежувалися лише натяками.

Угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто процитував у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач. Глава МЗС заявив, що Будапешт не підтримуватиме ні трансатлантичну, ні європейську інтеграцію України через закон про освіту.

Сіярто нагадав, що "в той момент як 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають українських біженців, 99 угорських навчальних і середніх шкіл в Україні знаходяться під загрозою закриття через український закон про мову".

Будапешт і раніше дав зрозуміти, що перешкоджатиме вступу України в ЄС і НАТО, поки Київ не зробить поступок щодо закону про освіту. Однак ще у травні 2022 року Угорщина думку змінила і заявила про підтримку євроінтеграції України, а мовне питання відклала убік.

Закону про освіту передбачає, що освітній процес в Україні проходить державною мовою. Це Угорщину не влаштовує, уряд Орбана, котрий в цілому симпатизує загарбницькій політиці Путіна, стверджує, що закон про освіту якимось чином "утискає" права угорської нацменшини.

ЄСУгорщинаНАТОшколипідтримкавійна в Україні

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