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Угорщина висунула новий ультиматум Україні та Євросоюзу

12 травня 2023, 21:41
Угорщина висунула новий ультиматум Україні та Євросоюзу
Фото: Главком
Вимагають виключити угорський OTP Банк зі списку спонсорів війни.

Будапешт обіцяє блокувати 11-й пакет санкцій ЄС, доки Київ не виключить угорський OTP Банк зі списку спонсорів війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Euronews.

"Це скандально і неприйнятно, що OTP Bank було включено до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це разюче. Це обурливо. Це скандал", - заявив він.

Сіярто додав, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним стандартам і законодавству. При цьому він підкреслив, що лістинг також може вплинути на санкції ЄС проти росії.

"Я ясно дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP буде в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці виключили ОТР Банк із цього списку", - заявив він.

Угорський OTP Bank внесло до списку міжнародних спонсорів війни Національне агентство із запобігання корупції.

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